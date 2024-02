SERIE A Allegri: "Nessuna rivoluzione solo maggiore attenzione ai dettagli" La Juventus è attesa a Verona per una sfida che deve portare i bianconeri fuori dalla mini crisi

Domani alle 18 la Juventus dopo aver collezionato un punto in tre partite cerca il riscatto a Verona. Per il tecnico bianconero allegri quello che manca in questo momento alla propria squadra è l'attenzione ai dettagli.

Sentiamo Massimiliano Allegri

