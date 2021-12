SERIE A Allegri: "Un passo importante", Cuadrado: "Sul gol è andata bene"

Torna al successo in casa la Juventus contro il Genoa. A decidere la partita le reti di Cuadrado e Dybala. Soddisfatto il tecnico Allegri per i tre punti. Gran gol dell'esterno colombiano per il vantaggio bianconero direttamente da calcio d'angolo.

Nel video le loro dichiarazioni

