SERIE D Allenamento congiunto: Il Victor San Marino batte United Riccione 4-2 Approfittando della sosta del campionato il Victor San Marino disputa una sgambata allenante contro lo United Riccione

Questa mattina a Riccione allenamento congiunto tra Victor San Marino e United Riccione. La squadra di Cassani si è imposta per 4-2 con i gol nel primo tempo di Sabba e Bertolotti. Prima frazione conclusa sul 2-2.Nella ripresa l'allungo dei biancoazzurri con le reti di D'Este e Villanova. Riccione – Victor San Marino 2-4. Il tecnico Stefano Cassani ha concesso due giorni liberi alla squadra, che si ritroverà per gli allenamenti in vista della sfida di campionato con il Corticella, martedì 13 febbraio.

