Altra doccia fredda per il Rimini. Da 0-2 a 2-2 con la Lucchese

L'alba dell'incontro sorride ai biancorossi di Buscè al Porta Elisa in maglia bianca. Solo tre minuti per sbloccare il risultato. Sulla palla inattiva svetta Parigi che anticipa tutti, la palla sarebbe entrata ugualmente, De Vitis corregge per sicurezza. Il Rimini insiste per provare ad indirizzarla subito, Cernigoi controllo e tiro tutto molto bello difetta la mira, sfera sull'esterno della rete.

Lucchese sotto assedio, soprattutto sulle inattive: sempre Parigi il più alto di tutti, Palmisano in tuffo evita il peggio. Si vede anche la Lucchese poco dopo il quarto d'ora: Antoni opera un bel cross da sinistra, Costantino ci arriva ma senza indirizzare in porta. Prima del te' quelli di Gorgone creano una mischia in area che resta irrisolta. Quando ad inizio ripresa, Cernigoi si avventa come un falco sulla respinta di Palmisano alla punizione di sinistro di Falbo e scarica in porta sembrava davvero fatta per i primi tre punti del Rimini in campionato.

Ed invece i padroni di casa hanno il merito di rientrare subito in partita: Tumbarello da sinistra, colpo di testa di Costantino, palo pieno. Sulla respinta il più lesto di tutti è ancora il centroavanti rosso/nero che mette dentro per l'1-2 che riapre i giochi. Rimini anche sfortunato quando Fiorini colpisce in pieno la traversa su calcio di punizione.

I biancorossi creano ma non la chiudono: Cernigoi va via a Sabbioni poi davanti a Palmisano non riesce a superarlo. Peggio fa Ubaldi quando non allarga per il liberissimo Cernigoi sul 3 contro 2, Ubaldi cerca il diagonale senza trovare la porta. Peccato di non altruismo in questo caso. La Lucchese resta in piedi, va in rete ma l'arbitro aveva fischiato un fallo in precedenza non si può parlare neanche di gol annullato. Ma è un segnale che il Rimini non codifica e la Lucchese trova il pari con Quirini libero di spedirla di testa in porta sul secondo palo. Allo stadio Porta elisa di Lucca, Lucchese – Rimini 2-2.