Altra sfida salvezza per il San Marino atteso a Fossombrone

Sono quelle giornate che rappresentano snodi cruciali soprattutto per la parte alta della classifica. Il caterpillar Ostiamare è atteso dalla sfida di Chieti. A prescindere dalla classifica non si tratta di una partita facile. Gli abruzzesi sono sotto dura contestazione e per attenuarla devono assolutamente provare a fare risultato anche con la squadra del Presidente Daniele De Rossi che fino ad ora ha collezionato qualcosa come 11 vittorie e un solo pareggio e se dovesse uscire da Chieti senza sbavature, approfitterebbe in ogni caso da quello che succederà nel match clou di giornata, Teramo – Ancona. Terza contro seconda, e l'Ostiamare sente profumo di allungo, se non definitivo, almeno molto importante.

Ma non è finita perché la 13esima prevede altro scontro diretto quello tra quarta e quinta, ossia Notaresco – L'Aquila. Il resto sono tutti incontri per la parte bassa della classifica a cominciare da Fossombrone – San Marino. Gli ultimi buoni risultati fatti registrare dalla squadra biancoazzurra portano a pensare che basterebbe uscire da Fossombrone senza perdere. Il San Marino ha aggiustato la graduatoria e si è portato in posizione privilegiata ma non abbastanza per la sicurezza. Le altre partite della 13esima: Giulianova – Unipomezia; Maceratese – Castefidardo; Sammaurese – Termoli; Sora – Atletico Ascoli; Vigor Senigallia – Recanatese. Tutte le partite si giocano alle 14.30.







