TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:18 Montecchio e Fiorentino impraticabili: la neve riscrive gli anticipi di campionato 12:44 Campionato futsal: la Virtus rallenta ancora, il Murata la raggiunge in vetta 12:29 San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo 12:26 Il Caravaggio che cambiò il Giubileo 09:40 Mal di schiena: perché arriva (anche se non si fanno sforzi) e cosa funziona davvero, secondo l'esperto 09:17 Elezioni Giunte di Castello, il messaggio della Reggenza 08:00 Coriano, scuola e istituzioni insieme nel progetto “Amore malamore” 07:55 Addio a Ornella Vanoni, voce inconfondibile della canzone italiana 07:33 Prima neve a San Marino, circolazione nella parte alta con veicoli attrezzati
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Altra sfida salvezza per il San Marino atteso a Fossombrone

Match clou della 13° Teramo – Ancona

di Lorenzo Giardi
22 nov 2025

Sono quelle giornate che rappresentano snodi cruciali soprattutto per la parte alta della classifica. Il caterpillar Ostiamare è atteso dalla sfida di Chieti. A prescindere dalla classifica non si tratta di una partita facile. Gli abruzzesi sono sotto dura contestazione e per attenuarla devono assolutamente provare a fare risultato anche con la squadra del Presidente Daniele De Rossi che fino ad ora ha collezionato qualcosa come 11 vittorie e un solo pareggio e se dovesse uscire da Chieti senza sbavature, approfitterebbe in ogni caso da quello che succederà nel match clou di giornata, Teramo – Ancona. Terza contro seconda, e l'Ostiamare sente profumo di allungo, se non definitivo, almeno molto importante.

Ma non è finita perché la 13esima prevede altro scontro diretto quello tra quarta e quinta, ossia Notaresco – L'Aquila. Il resto sono tutti incontri per la parte bassa della classifica a cominciare da Fossombrone – San Marino. Gli ultimi buoni risultati fatti registrare dalla squadra biancoazzurra portano a pensare che basterebbe uscire da Fossombrone senza perdere. Il San Marino ha aggiustato la graduatoria e si è portato in posizione privilegiata ma non abbastanza per la sicurezza. Le altre partite della 13esima: Giulianova – Unipomezia; Maceratese – Castefidardo; Sammaurese – Termoli; Sora – Atletico Ascoli; Vigor Senigallia – Recanatese. Tutte le partite si giocano alle 14.30.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio