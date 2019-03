Altro 0-0 per il San Marino che resta in zona critica

Solo 4 goal in tutto il girone di ritorno. Il San Marino non riesce a segnare in casa con il Classe. La squadra di Rocco Cotroneo (primo punto per il tecnico ex Forlì) resta in piena zona play out e per la salvezza si fa sempre più dura. Colpita una traversa da Morga e poco più. Bene il portiere sammarinese Simone Benedettini probabilmente inserito troppo tardi.