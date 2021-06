Altro 3-0 e qualificazione per l'Italia

Dopo la Turchia, l'Italia travolge 3-0 anche la Svizzera e si qualifica con un turno di anticipo agli ottavi degli Europei. Una partita dominata dall'inizio alla fine per gli Azzurri che con pressione alta e gioco rapido mandano letteralmente in tilt gli elvetici. “Notte magica” per Locatelli, autore di una doppietta oltre che di una splendida partita. La terza rete è di Ciro Immobile che così va a segno per la seconda volta consecutiva.

Il gol annullato a Chiellini sugli sviluppi di un corner è stato solo il preludio al vantaggio. L'azione decisiva l'ha creata Locatelli; al 26' il centrocampista azzurro ha servito di prima intenzione e al volo Berardi sulla destra, seguendo l'azione con un inserimento e premiando il lavoro sulla destra del compagno andando a chiudere la triangolazione per la rete del vantaggio. L'Italia non si accontenta e continuare a correre e a creare. Nella ripresa è ancora Locatelli a trovare l'angolino da fuori area. A un minuto dal termine è arrivato anche il tris di Immobile.

Oggi in campo Olanda-Austria, Danimarca-Belgio e Ucraina-Macedonia del Nord.