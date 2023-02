Altro stop per il Rimini, il Gubbio vince con Arena

Rimini - Gubbio

È la squadra Gaburro a partire forte: gran palla di Rossetti per Santini, il capocannoniere arriva bene in spaccata, ottimo Di Gennaro risponde al tentativo dell'attaccante biancorosso. Spinge il Rimini azione corale con la sfera che arriva a Laverone conclusione perentoria e sfera che si alza sopra la traversa. È ancora l'esterno del Rimini a farsi notare. Conclusione dalla lunghissima distanza, destro fiondato e calibrato, palo interno. Rimini in questo caso davvero sfortunato. Il Gubbio attende e colpisce duro, approfittando dell'infortunio di Allievi, il difensore si incarta e lascia ad Arena la conclusione vincente. Ritrova la via della vittoria la squadra di Piero Braglia dopo un solo punto in sei partite, prima vittoria del 2023 per il Gubbio, mentre il Rimini cade dopo tre risultati utili consecutivi. Al Romeo Neri di Rimini, Gubbio batte Rimini 1-0.