Alvini raggiante a Cpiace: “Una promozione così ti segna per sempre”

Massimiliano Alvini

La prima difficilissima ma meritata impresa è stata compiuta. La Reggiana torna in Serie B dopo 21 lunghissimi anni. Una cavalcata trionfale cominciata fin da quando la società si era opposta con fermezza alla primissima decisione della Lega di promuovere il Carpi d'ufficio. Ad Alvini resta veramente complicato trattenere le lacrime. Adesso il tecnico proverà a compiere l'impresa numero 2: quella di trattenere il gioiello Augustus Karbo. Il 21enne della Sierra Leone è un giocatore del Crotone freschissimo di promozione in A. E' molto complicato pensare che la società rossoblu possa lasciarlo in Emilia anche il prossimo anno. Di lui si sono interessate anche Parma – Udinese – Sassuolo e Genoa. Dal punto di vista contrattuale non ci sono dubbi: Kargbo è del Crotone e li tornerà. Alvini, può fare leva, ma potrebbe anche non bastare, solo sul fattore umano, ossia che sia il giocatore a chiedere di poter restare ancora un anno a Reggio