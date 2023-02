ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Ambrosini: "L'ho toccata per evitare finisse sul palo" Il capitano Alex Ambrosini è entrato nella ripresa è ha segnato il suo 11° gol in campionato

Sul passaggio di Tosi per Lazzari, sembra regolare la posizione del numero 8 biancoazzurro che mette in mezzo per l'arrivo da dietro di Ambrosini che realizza il gol da tre punti per il Victor a Castiglione di Ravenna.

