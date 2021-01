SERIE D Ambrosini-Vuthaj: il Rimini vola con i suoi bomber e batte il Fiorenzuola I biancorossi superano 2-0 il Fiorenzuola grazie alle reti dei suoi attaccanti e raggiungono proprio i piacentini in classifica, a quota 17. Terza vittoria di fila per i ragazzi di Mastronicola, attesi ora dal big match a Prato.

Non passano nemmeno 40 secondi quando Ambrosini raccoglie la sfera vagante in area e la scaraventa in rete con una rovesciata splendida. E' una partenza da sogno per il Rimini nel big match della “Befana” contro il Fiorenzuola secondo in classifica, probabilmente nemmeno Mastronicola se lo sarebbe aspettato. E invece la partita si incanala fin dai primi minuti sui binari biancorossi.

Valeriani cerca il raddoppio a stretto giro di posta ma sparacchia con il destro e non crea problemi. Sull’altro versante il Fiorenzuola ha il pallino del gioco ma non riesce a pungere. L’unica grande occasione arriva alla mezz’ora: Bruschi si accentra e trova Arrondini solo in area di rigore. Il 9 si avvita ma non inquadra lo specchio della porta, sospiro di sollievo per Scotti. Qualche istante prima Cavalli ferma Vuthaj lanciato a rete, cartellino giallo nonostante le proteste riminesi che chiedevano qualcosa in più.

La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo: da un gol-lampo all’altro, Battaiola non trattiene il tiro senza pretese di Viti, mischia in area di rigore risolta da Vuthaj che mette dentro e regala il raddoppio al Rimini. Settimo centro in stagione per l’attaccante ex Imolese, sempre più capocannoniere biancorosso. I romagnoli ora rischiano di dilagare: Casolla si invola e incrocia, sfera fuori di un soffio. Il Fiorenzuola, invece, impressiona nel palleggio ma non punge: Arrondini anticipa tutti ma conclude a lato. E allora gli ultimi minuti diventano una sfida personale tra Casolla e il gol: vince quest’ultimo perché il 17 prima calcia addosso a Battaiola dopo un suicidio difensivo di Guglieri, poi il colpo di testa a botta sicura su cross del neo-entrato Nigretti é fuori. Poco cambia, però: sono 3 punti fondamentali per il Rimini che continua a salire e va a Prato ancora più consapevole dei propri mezzi.



