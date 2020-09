TIFOSI Amichevole al Tardini con mille tifosi sugli spalti La prima volta in Italia dopo il lockdown

Allo stadio Tardini si è giocata la prima partita del dopo il lockdown con la presenza di pubblico sugli spalti. Circa mille spettatori hanno potuto assistere all'amichevole tra il Parma e l'Empoli, gara terminata con la vittoria per 2 a 0 dei toscani. Esperimento perfettamente riuscito con mascherine per tutti, biglietti venduti solo online con posti rigorosamente assegnati e ben distanziati tra loro, controllo della temperatura all'ingresso e via i tornelli per permettere un deflusso più rapido del pubblico. L'unica nota stonata, è stata l'assenza del tifo organizzato, che ha deciso di disertare l'amichevole.



