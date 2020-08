FEMMINILE Amichevole femminile, Lione-PSV 4 a 0: francesi cariche per la Champions Tra otto giorni il match dei quarti contro il Bayern Monaco

Le campionesse in carica del Lione scaldano i motori in vista del match di Champions League del 22 agosto contro il Bayern Monaco, valido per i quarti di finale. Le ragazze di Jean Luc Vasseur vogliono il quinto titolo di fila e per mettere minuti nella gambe sono scese in campo in amichevole contro il Psv. Vittima sacrificale visto il risultato.

Partita equilibrata nel primo tempo, poi le lionesi vengono fuori. Al 44 esimo Greenwood allarga sulla destra per la van de Sanden che lascia scorrere e poi tira a botta sicura. C'è la papera del portiere van Veneendaal che non riesce a trattenere e Jodie Taylor da due passa insacca.La bomber britannica si ripete poco dopo.

Punizione mancina di Greenwood pericolosa, le torri non ci arrivano, la palla sbatte sul corpo di uno dei difensori. La numero 10 Maroszan gira di destro van Veneendaal ancora non pulitissima e la 34enne inglese ancora una volta insacca da due passi. Il Lione continua il forcing ma il Psv tiene botta in difesa. Fino allo show delle francesi. Sulla sinistra il terzino Wendy Renard fa il panico, corre e semina indietro avversarie, gira bene su M'Bock Bathy che di tacco illumina per Majiri che tira di destro. Questa volta il portiere delle olandesi chiude ma la palla sbatte su Nikita Parris che segna. 3 a 0 all'81esimo e partita chiusa. Anzi no. C'è ancora tempo per l'ultima perla della serata. Sempre della Parris. Greenwood dall'out di destra crossa e pesca in mezzo la bomber inglese, che controlla e poi gira in semi rovesciata. La palla si infila sotto al sette dove il portiere non può arrivare. Il gol è da vedere e rivedere.

Standing ovation per la numero 17 e per le francesi che sono cariche per il match di coppa che ci sarà tra otto giorni: bavaresi avvisate.

