l Franchi di Firenze l'Italia del Covid rifila il poker in amichevole all'Estonia. Doppietta di Grifo, gol di Bernardeschi e rigore di Orsolini. Debutti per Pessina, Pellegrini, Calabria e Pellegri. Evani sulla panchina azzurra e Mancini da casa in auricolare con Vialli. Oggi prosegue il raduno a Coverciano, in vista della Polonia domenica in Nations League.

