Amichevoli: il Lione manda messaggi alla Juve

Avviso ai naviganti. Il Lione non giocherà partite “vere” fino al 7 agosto gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con la Juventus, ma se qualcuno pensa che la squadra di Garcia si presenterà a Torino disorientata, è meglio che cambi idea. Nel trofeo Veolia, Lione – Celtic 2-1 con Dembele di testa e Menphis Depay di tacco Ed è questa la grande notizia per Rudi Garcia il ritorno dopo un lungo infortunio dell'olandese. Lione in controllo sugli scozzesi che accorciano solo nel finale con Elyonoussi. Nell'altra sfida dello stesso torneo e sempre tra una squadra francese il Nizza e una scozzese i Rangers , succede l'esatto contrario con gli ospiti che si impongono con i goal di Defoe prima dello scadere del primo tempo e di Barjonas nel recupero. Rangers batte Nizza 2-0