SERIE A Amichevoli, il Napoli di Conte cade con il Girona A Castel Di Sangro non solo la sconfitta per 2-0 ma per i partenopei anche l'infortunio di Mazzocchi

Arriva alla quinta uscita la sconfitta per il Napoli che si appresta ad inaugurare la stagione: sabato 10 agosto la prima che vale i tre punti in Coppa Italia contro il Modena. E' un Napoli che deve ancora completarsi, il DS Giovanni Manna sta lavorando per chiudere un altro paio di colpi prima di ferragosto. La trattiva più avanzata è quella che riguarda lo scozzese del Brighton Gilmour. Centrocampista duttile che potrebbe diventare una valida alternativa alla coppia titolare Lobotka – Anguissa. Nell'ultima amichevole passo indietro della squadra di Conte al di là del risultato negativo e a prescindere dall'errore su classica uscita dal basso. Van De Beek approfitta del pallone calciato male e centralmente da Meret e realizza il gol del vantaggio. Il portiere del Napoli si farà ampiamente perdonare con interventi risolutori. Nell'arco dell'incontro ci sono anche un palo per parte: Spinazzola rischia l'autogol, e Rahmani si alza di testa su azione d'angolo. Sotto il diluvio gli spagnoli chiudono il match. Almena, va via sulla destra, radente per Villa che in scivolata deposita a porta vuota. Archiviato il passaggio a vuoto la testa va subito all'inizio della stagione ufficiale che comincerà sabato 10 agosto in Coppa Italia con il Modena.

