SERIE C Ammoniaci: "In serie C serve il coraggio di far giocare i giovani. Tifavo Rimini per la serietà di giocatori e staff"

Ospite della puntata di "Cose di Calcio" di ieri sera Paolo Ammoniaci. L'ex difensore della Lazio, ha analizzato il campionato di serie C:



"Tifavo per il Rimini perché questi ragazzi si sono comportati veramente bene, hanno fatto il loro dovere, anzi forse di più, si sono sempre comportati bene pur in una situazione drammatica perché ogni quindici giorni avevano due punti di penalizzazione, quindi poi con la società che c'era e non c'era, non si sapeva niente. Loro hanno sempre fatto il loro dovere e anche quando hanno perso, hanno sempre perso in un modo onesto. Purtroppo non è il primo anno, l'anno scorso la Turris e il Taranto, poi la Lucchese, la Spal, quest'anno il Rimini ma anche la Triestina. Molti dicono che è il frutto del fatto che il campionato Serie C non sia sostenibile, cioè di fatto costi troppo e quindi..."

Ti sei fatto un'idea? "No, non me la sono fatta, costa troppo, ma vedo per esempio i Forlì che fa il campionato con le possibilità che ha, fa giocare molti giovani. Il senso della C dovrebbe essere proprio quello. Perché altre società non lo fanno? Poi le due, tre che vogliono vincere il campionato spendano quello che possono spendere".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: