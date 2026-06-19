Ammoniaci: "L'Italia era abituata ai talenti, ora ci sono solo buoni giocatori"

Al "Premio Vicini" anche l'ex difensore della Lazio Paolo Ammoniaci che dice la sua sulla prolungata assenza dal Mondiale degli azzurri:



"Bisognerebbe prendere le riforme dalle mamme che non fanno più i fuoriclasse, cioè i talenti, ma i talenti veri. Noi parliamo di buoni giocatori, come talenti no: loro sono buoni giocatori, ma per fare un salto di categoria bisogna avere anche alcuni talenti in squadra. Noi forse l'abbiamo solo nei portieri, nel portiere o nei portieri. Ma ci mancano i difensori alla Maldini, alla Nesta, alla Chiellini, ci mancano i centrocampisti alla Pirlo, alla Gattuso, ci mancano le punte. Giocatori che erano considerati veramente talenti".

Abbiamo qualche allenatore però a fare il commissario tecnico ai mondiali, ci dobbiamo accontentare. Chi li vince a questi mondiali?

"Siamo ancora all'inizio, quindi... È molto presto. Visto che abbiamo fatto tanta pubblicità ai nostri allenatori e due sono già in discussione perché ad alto rischio. Siamo alla paranoia, no? È ancora presto perché è un campionato lunghissimo e penso che chi è in forma adesso fra dieci giorni non lo è più perché c'è anche molto caldo, quindi bisogna stare attenti".









