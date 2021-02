SERIE D Amoroso: "Abbiamo giocato con coraggio". Mastronicola: "Troppa paura di sbagliare" Nel dopo partita di Rimini-Real Forte Querceta 1-2 hanno parlato i due tecnici. L'ex centrocampista della Fiorentina Christian Amoroso oggi tecnico della squadra toscana, e Alessandro Mastronicola per lui un ritorno amaro

L'ex centrocampista della Fiorentina Christian Amoroso, oggi tecnico del Real Forte Querceta parla di vittoria meritata. oltre ai 2 goal abbiamo giocato con coraggio - sostiene- creato molto di più del Rimini e potevamo concretizzare le tante palle goal tra cui anche due legni. Toni dimessi per Alessandro Mastronicola il cui ritorno non è servito a dare la scossa al Rimini. "Abbiamo troppa paura di sbagliare siamo pieni di tensioni che non riusciamo a scrollarci di dosso"

