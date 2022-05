CHAMPIONS LEAGUE Ancelotti: “Contro il Liverpool per me un derby”. Guardiola: “Smaltiamo poi penseremo al futuro” In conferenza stampa hanno parlato i due tecnici Ancelotti e Guardiola

Carlo Ancelotti: “Credo che non sia stato affatto semplice. Quando tutto il mondo pensava che partita e qualificazione fossero già compromesse, è stata sufficiente una scintilla, alcuni dettagli, buone combinazioni, il gol di Rodrygo e da lì mancava poco, abbiamo scaricato tutta l'energia che avevamo in corpo. Inutile nasconderlo, per poter vincere questo tipo di partite devi avere anche un pizzico di fortuna. Una partita molto competitiva, dove il Real non ha mai abbassato il ritmo, nemmeno dopo il gol del Manchester City. Da li in poi, il sacrificio, la fortuna, le energie. Io credo che chi è entrato a partita in corso ci ha dato molto. Una partita così intensa strappa molte energie, e noi abbiamo pressato molto il City, non gli abbiamo permesso di giocare come sanno ed è andato tutto bene. E' una serata fantastica, abbiamo battuto una squadra molto forte, accreditata da molti come la favorita per vincere questa competizione. Sono molto felice di fare un'altra finale, di partecipare ad un'altra finale, contro una grande squadra come il Liverpool. Nella mia storia ho incontrato il Liverpool nel 1984 come giocatore, poi come allenatore nel 2005, nel 2007. Ora un'altra finale contro il Liverpool a questo punto per me è come se fosse un derby”

Pep Guardiola: “È stato un colpo difficile da digerire. Loro sono stati bravi con i cambi. Il Real Madrid è una squadra capace di segnare due gol, la loro storia lo dice. Nei supplementari abbiamo faticato a rientrare in partita, quei due gol alla fine sono stati un un colpo duro da digerire, penso sia normale. Nel secondo tempo stavamo facendo meglio, abbiamo segnato e poi sono arrivati gli ultimi minuti. Se questo è il trofeo mancante? Io sono felice qui, ci è mancata la finale è vero, però sono ancora qui e vedremo il futuro. Davvero complimenti a loro e anche al Liverpool, speriamo sia una grande finale".

