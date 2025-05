Ancelotti primo italiano sulla panchina della Seleção

Carlo Ancelotti

Domenica 25 ore 18 contro il Real Sociedad il Benabeu saluterà Carlo Ancelotti, che lascia con 2 Supercoppa di Spagna, 2 Scudetti, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppa Europea, 3 Champions League e 2 Coppe del Re. A partire dal 26 maggio l'allenatore più galattico che c'è si trasformerà in CT del Brasile . La nazionale più forte della storia del calcio sarà guidata dall'allenatore più vincente del mondo», La Seleção nelle sue mani fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo. Ancelotti diventerà il primo allenatore italiano a sedersi sulla panchina verde/oro e, in assoluto, il terzo straniero dopo l'uruguayano Ramón Platero (nel 1925) e il portoghese Joreca (nel 1944). L'esordio sarà in casa dell'Ecuador nella notte italiana fra il 5 e il 6 giugno, nelle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. Dove il Brasile è quarto con 21 punti a quattro giornate dalla fine, +6 sulla settima che disputa lo spareggio. L'accordo prevede un ingaggio 7,5 milioni di euro e include anche alcuni privilegi, come il noleggio di un jet privato per permettergli di recarsi in Europa alcune volte, e il pagamento dell’affitto dell’appartamento in cui vivrà a Rio de Janeiro. L’intesa prevede anche l’organizzazione di un’amichevole tra il Brasile e il Real Madrid. Secondo il piano iniziale, Ancelotti arriverà a Rio de Janeiro il 26 maggio e, subito dopo, annuncerà i giocatori convocati per le due partite delle qualificazioni: contro l’Ecuador e il Paraguay, in programma il 5 e il 10 giugno.