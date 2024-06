CHAMPIONS LEAGUE Ancelotti: "Si lavora una stagione per queste partite". Terzic: "Non siamo qui per vedere vincere il Madrid" Finale Champions League la vigilia dei due tecnici

Carlo Ancelotti: "Abbiamo avuto il tempo di prepararci bene per la partita. Lo spogliatoio ha la fiducia necessaria per ottenere il meglio. Abbiamo molto rispetto per i nostri avversari, che hanno meritato di raggiungere questa finale e speriamo che tutto vada bene". "Lunin ha avuto l'influenza. Verrà con noi e sarà in panchina, giocherà Courtois". "La cosa più importante in questo tipo di partite è dare ai giocatori le idee chiare su cosa devono fare in campo poi ognuno gestisce le emozioni a modo suo. La squadra ha dimostrato qualità e sacrificio, questa sarà la chiave. La partita va gestita, spesso occorre aver pazienza, dobbiamo essere bravi nel leggere i momenti. I ragazzi hanno lavorato molto bene in questo periodo e sono fiducioso. Una finale di Champions League è la partita più importante. Dobbiamo sfruttare al massimo il fatto di essere qui a giocarsela nel tempio del calcio".

Edin Terzic: "Siamo la squadra che ha mantenuto il maggior numero di clean sheet nella competizione e l'obiettivo è tenere il Madrid lontano dalla nostra porta. Siamo una squadra molto diversa da quella di settembre, più solida ora. Siamo migliorati molto e dobbiamo continuare così. Loro hanno la squadra più vincente della Champions League e hanno perso solo due partite in questa stagione. È possibile che giocando 10 volte contro il Madrid si perda, ma in una partita? Bisogna concentrarsi su una partita. Abbiamo avuto 60 partite in questa stagione per prepararci a domani. Il Madrid è favorito e questo non ci interessa. Dobbiamo essere coraggiosi, non siamo qui per vedere il Madrid vincere un'altra Champions League"

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: