Ancelotti: “Tutto aperto in vista del ritorno. Benzema, grande partita”

"Partite come queste sono difficili da commentare, - dichiara Carlo Ancelotti - è stata una partita molto aperta, pensando al ritorno il City ha un vantaggio, ma non è una grande vantaggio, noi speriamo che i nostri tifosi al Benabeau ci diano una mano per provare ad andare in finale Tornando alla sfida. Abbiamo cominciato molto male la partita, troppo blandi conseguenza abbiamo incassato 2 goal. Ma da lì la squadra ha mostrato ancora una volta, come capita spesso nell'ultimo periodo, una grande capacità di reazione, siamo stati dentro la partita e siamo stati bravi a chiudere con un risultato che resta aperto in vista del ritorno a Madrid. Karim Benzema ha giocato una grande partita, ma direi come sempre, ha tirato il rigore con personalità e lo ha calciato in maniera spettacolare".

Nel video l'intervista a Carlo Ancelotti