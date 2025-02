Anche il femminile ha un album di figurine: debutta Calciatrici Panini

"Ce l'ho, ce l'ho, mi manca, ah, questa ce l'ho doppia, la scambiamo?". Quante volte gli appassionati di calcio avranno pronunciato o sentito queste frasi, riferendosi alle figurine dei calciatori, mentre erano intenti a completare un album? Ebbene, da quest'anno il "ce l'ho-mi manca" si potrà fare anche al femminile, perché in settimana, a Roma, è stata presentata la prima edizione di Calciatrici Panini. Dopo 64 anni, in collaborazione con la Federcalcio, la casa editrice ha lanciato un album esclusivamente dedicato alla Serie A, alla Serie B e alla Nazionale femminile, una vera rivoluzione culturale, tanto semplice nei contenuti, visto che la struttura ricalca quella dell'edizione maschile, quanto complessa, per i lunghi tempi che ha richiesto, e significativa per un movimento che ha cominciato a correre e non si vuole più fermare.

"Questo album credo che consacri meritatamente un percorso impegnativo che abbiamo portato avanti - dice Gabriele Gravina, presidente Figc -, che poi è culminato anche in un atto di grande civiltà come è stato quello del dare professionismo al calcio praticato dalle ragazze".



Felice è la presidente della Divisione femminile, Federica Cappelletti, che insieme a Gravina ha attaccato la prima figurina in assoluto, quella di Manuela Giugliano con la maglia della Nazionale, capitano della Roma campione d'Italia e prima azzurra nominata per il Pallone d'oro. "Un altro passo nella storia - dice -, un altro passo che rappresenta un po' anche tutti i sacrifici che tante ragazze, poi diventate donne, di ieri e di oggi hanno fatto e continuano a fare, tante battaglie per conquistare anche una parità di genere, per conquistare dei traguardi che anche con l'avvento dell'album Panini si concretizza".

Soddisfazione pure da Panini, con Alex Bertani, direttore del mercato Italia, che dice di essere stato convinto della bontà dell'operazione proprio dalla presidente Cappelletti, dopo un iniziale scetticismo, e dalle protagoniste, con Eleonora Goldoni, giocatrice della Lazio, uno dei 10 volti in copertina, che definisce l'album un sogno che si avvera. "L'ho sempre segnato, sognato e desiderato e questo significa tanto per noi perché veramente finalmente calcio maschile e femminile, quindi ragazzi e ragazze, sono sulla stessa linea d'onda ed è una cosa stupenda, una potenzialità incredibile", commenta la calciatrice, mentre Bertani aggiunge: "La prima volta che il calcio femminile ha un suo album è una sorta di testimonianza del punto d'arrivo di ciò che oggi rappresenti in Italia il movimento, che si è potuto permettere anche un prodotto come questo".