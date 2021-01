Anche Juventus e Atalanta in semifinale

Tutto come previsto tra Juventus e Spal, l'ultima formazione di serie B arrampicatasi fino ai quarti si arrende per 4-0. Contatto Vicari-Rabiot, Pezzuto va a vedere e decide per il rigore dopo un giro di Var. Dal dischetto Morata per il vantaggio juventino. Al minuto 33 gara già in ghiaccio. Bel lavoro di Kulusevski finalizzato da Frabotta, per il giovane che Pirlo ha trasferito in pianta stabile in prima squadra è il primo gol tra i professionisti. Ripresa, robusta insalata di cambi di qua e di là, l'errore di Tomovic fa ripartire Chiesa, palla a Kulusevski per il tris. Al novantesimo e giochi ampiamente fatti arriva il poker di Chiesa. Juve che va a sfidare l'Inter in semifinale.



La terza semifinalista è l'Atalanta. Lazio battuta 3-2 in un match dalle mille emozioni. Nerazzurri avanti nei primi minuti: Palomino, Reina respinge corto e Dijmsiti fa 1-0. La Lazio alza il baricentro e pareggia: cross di Acerbi e bel colpo di testa di Muriqi. Acerbi protagonista anche del sorpasso quando ruba una palla e si inventa un'azione solitaria con gol. Vantaggio che dura appena due minuti, tempo che Muriel vada via sulla destra e Malinovskyi raccolga l'idea del 2-2. Ripresa e l'inerzia pare dire Lazio. L'Atalanta resta in 10 per il rosso a Palomino, ma nonostante questo sono gli uomini di Gasperini a trovare il gol vittoria. Che resiste anche a un finale sofferto.