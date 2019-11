Anche la FeralpiSalò passa il turno e accede agli ottavi di finale

Feralpi subito pericolosa sul cross di Maiorino colpo di testa a ritroso di Marchesi che costringe il portiere del Lecco Safarikas all'intervento in angolo. La partenza a razzo dei gardesani viene premiata al nono: sull'appoggio errato di Samake, 3 contro 3 in contropiede, molto bravo Maiorino ad attendere il rimorchio di Mordini, il terzino sinistro fa partire la conclusione che non da scampo a Safarakis. Sarà il goal che deciderà partita e qualificazione. Il Lecco reagisce. D'Anna chiede e riceve il triangolo a Fall che lo accontenta con un gran colpo di tacco, Liverani ci mette una pezza e salva la Feralpi. Il Lecco di Gaetano D'Agostino ci proverà fino alla termine a portare la partita ai supplementari, ma sono troppi gli errori sotto porta e in diverse circostanze giganteggia il portiere della Feralpi Liverani. La Feralpisalò supera il Lecco col risultato di 1-0 decisiva la rete segnata da Mordini nel primo tempo e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C: il prossimo 27 novembre affronterà la Pro Patria