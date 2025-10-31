SERIE C Anche Latina e Inter Under 23 agli ottavi di Coppa Italia

Il Perugia si illude a Latina, poi la perde ai rigori e comunque resta l'idea dei una squadra ritrovata dopo i disastri d'inizio stagione. Umbri avanti con Bacchin che fa tutto da solo e infila in diagonale. Piacevole e combattuta, la partita si riequilibra nella ripresa. Dall'angolo Di Ciancio stacca col tempo giusto e fa 1-1. Si va ai calci di rigore per rompere la parità: decisivo l'errore di Joselito che condanna il Perugia, mente il sigillo per il Latina lo mette Parigi. L'Inter Under 23 vince a Ospitaletto e va agli ottavi. Capolavoro di David su punizione a regalare il vantaggio ai giovani nerazzurri. Altrettanto bello il pareggio dei padroni di casa che all'80' trovano con l'esternaccio sinistro di Pollio il gol che pare rinviare il verdetto ai calci di rigore. Scongiurati, un minuto prima del novantesimo da Alexiou, che stabilisce il definitivo 1-2 il passaggio al turno successivo dell'Inter Under 23.

