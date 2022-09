SERIE C Ancona e Siena pareggiano all'esordio Arras replica a Di Massimo

Il posticipo del Del Conero tra Ancona e Siena chiude la prima giornata della serie C, girone B. Padroni di casa con il tridente offensivo formato da Di Massimo, Spagnoli e Lombardi. Toscani con Disanto e Belloni a supporto dell'unica punta, Alberto Paloschi. Si comincia con il sinistro di Di Massimo, nessun problema per Lanni. Sul versante opposto, traversone di Favalli per il colpo di testa di Paloschi, blocca Perucchini. Sul finire di tempo, Ancona vicina al vantaggio. Angolo di Paolucci per la girata di testa di Mondonico, fuori di un nulla. Secondo tempo. Suggerimento di Belloni per il colpo di testa di Di Santo che da buona posizione, manca il bersaglio. La gara si sblocca al minuto 57. Splendida palla in profondità di Simonetti per la progressione di Di Massimo, controllo e sinistro sul primo palo che infila la porta di Lanni. Pagliuca corre ai ripari e inserisce Arras. Cambio più che mai azzeccato. Sul cross di Mezzoni, deviazione vincente del nuovo entrato che ristabilisce la parità. Perfetta la scelta di tempo dell'ex attaccante di Cagliari e Grosseto. Arras che poco dopo potrebbe concedere il bis in contropiede ma perde l'attimo giusto al momento della conclusione. Protesta l'Ancona per un evidente fallo di mano di Leone, non ravvisato dal direttore di gara. La squadra di Colavitto potrebbe vincerla nel finale ma il diagonale di Moretti, si perde sul fondo. Ad una manciata di minuti dal termine ci prova anche Simonetti, gran destro che però mette solo i brividi al portiere Lanni. Al Del Conero, Ancona - Siena finisce 1 a 1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: