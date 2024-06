SERIE C Ancona esclusa dalla prossima Serie C

L'Ancona non parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La Covisoc ha bocciato la domanda presentata in extremis dai dorici, che ora dovranno ripartire da una serie dilettantistica. I marchigiani potranno comunque presentare ricorso ma, in caso contrario, a beneficiare dell'esclusione dell'Ancona sarebbe il Milan con la nuova squadra Under 23.

