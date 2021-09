Ancona/Matelica – Lucchese 3-1

Dopo un iniziale equilibrio la sfida è sbloccata dalla giocata del singolo. Alex Rolfini prende palla a metà campo, ne salta uno ne salta due, prima di far partire un sinistro che va a terminare la sua corsa sotto la traversa. Gran goal dell'attaccante dell'Ancona. Nella ripresa la prima seria risposta della Lucchese, Papini di testa, grande risposta di Avella, sulla respinta del portiere Nannini a botta sicura, Lotti si sostituisce al suo portiere. Dal possibile 1-1, si passa al 2-0. Sereni brucia sulla corsa i difensori della Lucchese e scarica in porta. Raddoppia l'Ancona. Rolfini è inarrestabile, immarcabile ma per realizzare il terzo ha bisogno della papera clamorosa di Cucchietti la squadra di Colavitto chiude il match. Il gol di Semprini serve solo per le statistiche. Allo stadio Del Conero di Ancona, Ancona/Matelica batte Lucchese 3-1