SERIE C Ancona – Reggiana è il match clou della 26° giornata Il Cesena deve vincere e sperare in un passo falso della Reggiana al Del Conero

Si giocano tutte questo pomeriggio le sfide della 26esima giornata di Serie C Girone B. A tenere banco è il duello Reggiana – Cesena per salire in Serie B senza passare dai play off. Reggiana nettamente favorita con il + 7 sui romagnoli che possono solo sperare di arrivare allo scontro diretto al Manuzzi tra 15 giorni cercando di accorciare il gap. Quella di oggi è una giornata davvero interessante. La squadra di Aimo Diana è attesa alle 17.30 al Del Conero dall'Ancona. I dorici hanno inanellato 7 risultati utili consecutivi: 5 vittorie e 2 pareggi e sono una delle formazioni più in forma del campionato. Se la Regia passa indenne anche questa, diventa davvero complicato l'aggancio per il Cesena che non può far altro che vincere le prossime due con Siena al Manuzzi sempre alle 17.30 e nel derby con l'Imolese nel prossimo weekend, prima dello scontro diretto del 19 febbraio.

Sempre nel tardo pomeriggio anche il match tra deluse. Al Romeo Neri va in scena Rimini – Gubbio con i biancorossi in ripresa e i rossoblu di Braglia senza vittorie dal 17 dicembre.

Ecco il quadro completo della 26°: alle 14.30 Carrarese – Montevarchi, Entella – Fermana, Fiorenzuola – Olbia, San Donato Tavarnelle – Vis Pesaro, Torrres – Lucchese. Alle 17.30 Ancona – Reggiana, Cesena – Siena, Pontedera – Alessandria, Recanatese – Imolese, e Rimini – Gubbio.

