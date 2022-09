SERIE C Ancona spettacolo, Vis Pesaro travolta 3-0 Non c'è storia nel derby, i padroni di casa non creano occasioni e i dorici passano con Paolucci, Bianconi e Mattioli.

Il derby del Benelli praticamente non c'è. C'è solo un'Ancona che fa la partita da sola, monopolizza gli highlights e schiaccia 3-0 la Vis Pesaro, costringendola al primo ko in campionato e agganciandola al 6° posto. Gatto fa la volpe con una punizione rapida a innescare Martina, bordata mancina e paratona a una mano di Farroni. Questo al 25°, tempo 2' e i dorici la sbloccano con un'azione perfetta: Spagnoli spizza, Moretti tocca al volo e Paolucci s'inserisce di prepotenza tra Gavazzi e Zoia, piazzandola a rete con la sponda del palo. E subito dopo ancora Moretti a portarla a spasso per poi smarcare al tiro Lombardi, Farroni respinge. Il duo ci riprova a parti invertite: Lombardi tiene di fisico e serve morbido per l'ingresso in area di Moretti, sulla conclusione carambola tra Farroni e Ghazoini e palla appena fuori dallo specchio.

Il raddoppio però è solo rinviato a inizio ripresa, quando Paolucci si mette in tabellino pure per l'assist battendo dalla bandierina per l'inzuccata di Bianconi. Vis pervenuta – in negativo – solamente al 79°: reazione di Ghazoini su Paolucci, rosso diretto e Pesaro in 10. Il resto, esattamente come prima di questo episodio, è solo Ancona: Spagnoli mette un pallone perfetto e libera Simonetti al limite dell'area piccola, Farroni è ancora prodigioso e il colpo di testa va a rimbalzare sulla parte alta della traversa. E rimbalza sul palo pure la girata di De Santis su angolo di Prezioso, qui però Mattioli è in agguato, stoppa di petto e tocca per un comodo tris. Siamo nel recupero ma per Paolucci c'è ancora tempo per strapparla a Borsoi, scendere a sinistra e imbucare per l'esterno di Spagnoli, Farroni prende anche questa e si conferma, nonostante tutto, tra i migliori in campo.

