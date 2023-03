Ancona, tris al San Donato Tavarnelle

L’Ancona fa la voce grossa al “Del Conero” archiviando la pratica San Donato Tavarnelle in un tempo o poco più. I dorici blindano il quarto posto, partendo a mille: contatto in area tra Paolucci e Gorelli, nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Di Massimo è perfetto nella trasformazione, Biagini è spiazzato e l’Ancona è in vantaggio dopo appena 6 minuti. Ma i ragazzi di Colavitto non hanno intenzione di fermarsi: altro break con Simonetti, servizio per Petrella che incrocia e non lascia scampo a Biagini. 18 minuti ed è già 2-0, giochi virtualmente chiusi. In ripartenza i marchigiani sono di un altro livello: Di Massimo è tutto solo in area ed incorna, divorandosi il possibile tris. Poi il 10 imbuca alla perfezione per Simonetti, Biagini chiude bene lo specchio e tiene a galla i suoi. Che in chiusura di frazione avrebbero l’occasione per riaprire tutto: Bovoloni calcia a giro da fuori, solo il palo gli nega la gioia del gol. Ma, in difesa, il San Donato traballa e non poco: errori in serie della retroguardia gialloblu, Lombardi trova il corridoio per Di Massimo che vede Melchiorri tutto solo. Tap-in vincente dell’ex Perugia e 3-0 Ancona, tutto troppo facile. Ad evitare un passivo ancora più pesante è Biagini, bravo ad alzare in corner il mancino di Simonetti. Sull’altro versante Perucchini mantiene la porta inviolata: chiusura decisiva sul tocco a botta sicura di Noccioli. Non arriverà nemmeno il gol della bandiera, quindi, mentre il neo-entrato Mattioli avrebbe meritato qualcosa in più dopo la “magata” in mezzo a due ma Biagini gli sbarra la strada. Poco cambia, in ottica play-off l’Ancona può essere un osso duro per chiunque.