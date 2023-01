Ancona-Vis Pesaro è 1-1, ma quante occasione per i Dorici

Un pareggio nel segno della continuità per Ancona – Vis Pesaro. Al Del Conero finisce 1-1, sesto risultato utile di fila per i padroni di casa, terzo per la Vis. Avvio intenso, ma la prima azione da segnalare è il calcio di rigore concesso all'Ancona. Bakayoko nel tentativo di liberare l’area spazza sul braccio largo di Coppola. Per Longo ci sono gli estremi per il penalty, decisione severa dell'arbitro. Sul dischetto si Melchiorri firma il vantaggio dorico. Al 24' altra occasione per i padroni di casa che potrebbero raddoppiare con Melchiorri, smarcato davanti al portiere, ma non angola per battere Farroni. Ottimo momento dell'Ancona che un minuto più tardi costruisce un'altra clamorosa palla gol con Simonetti, il mancino si stampa contro la traversa. L'Ancona sempre più padrona del campo, Farroni salva su Simonetti, che da destra incrocia il tiro. Prima della fine di tempo altra occasione. Simonetti apre sulla destra per Mezzoni che mette a rimorchio per Petrella di prima intenzione manda alto.

Nella ripresa si riparte dall'ennesima occasione l'Ancona. Retropassaggio di Gavazzi per Farroni, Melchiorri ne approfitta, salta il portiere, il tocco diventa un passaggio per Simonetti che manda fuori. Sempre Ancona, sugli sviluppi di un corner, la girata di testa di Melchiorri è di poco a lato. Al 62' altro calcio d'angolo per la squadra di casa, Mondonico prolunga sul secondo palo dove sbuca De Santis che manda sull'esterno della rete. Due minuti dopo ancora Melchiorri palla al piede si accentra, poi lascia partire una conclusione che sfiora il palo. Dall'altra parte arriva il clamoroso pareggio della Vis Pesaro con Ghazoini. Gerardi va via sulla sinistra e mette un cross al centro che gira di testa in fondo alla rete. Sul gol proteste dell'Ancona che chiedevano un fallo in partenza. Adesso la Vis cerca il colpaccio, pallone per Manadou Ngom che calcia di potenza ma non trova la porta. Alla fine l'Ancona potrebbe anche vincerla, dopo le tantissime occasioni da rete, in pieno recupero ne arriva un'altra. Mezzoni mette al centro, Di Massimo spreca calciando male il pallone del 2-1. Finisce 1-1 tra Ancona e Vis Pesaro con i dorici che non sono riusciti a sfruttare le tante opportunità avute.