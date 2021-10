Anche un gol della sammarinese Chiara Beccari e della riccionese Nicole Arcangeli nel 9-0 dell'Italia under 19 alle pari età dell' Azerbaijan nella seconda partita del girone di qualificazione agli europei di categoria. Le Azzurrine del ct Enrico Sbardella torneranno in campo martedì per la sfida decisiva che vale il primo posto contro la Norvegia