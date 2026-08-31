Ancora poco Gubbio, la Reggiana vince al Barbetti (1-2)

La Regia ha tanti cerotti, ma motivazioni ancora superiori. Il Gubbio è ancora lontano da quello che dovrebbe essere e insomma al Barbetti Tesser batte Di Carlo nella sfida delle mille panchine. Il primo squillo vien da Gubbio con Cardascio, Furlan un po' per la patria e un po' per i fotografi. A metà tempo la Regia va alla cassa, è il croato Sipos di testa ad anticipare l'uscita avventurosa di Bagnolini. Reazione Gubbio con Ferrini che, messo bene, mastica il sinistro. Di là, Bagnolini a pugni chiusi su Jonsson. Prima dell'intervallo i padroni di casa la creano, Furlan reattivo sul colpo di testa. E' sempre il Gubbio a inaugurare il lato B della partita, con la difesa ospite a tossire e salvarsi in qualche modo.

Ma il raddoppio emiliano raffredda i propositi di rimonta e arriva in una mischia dove la toccano un po' tutti e Bonetti è l'ultimo prima che finisca in rete quindi l'intestatario del gol. Il flipper sa di sentenza che il Gubbio prova ad appellare con un altro mischione laocontico risolto, stavolta, da La Mantia. Ci sarebbe tempo, ma per riprenderla mancano le forze e quindi le occasioni. La Regia la porta a casa, il Gubbio è ancora al palo.







