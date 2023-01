Ancora un ko per il Gubbio, l'Alessandria vince 2-1

Continua la crisi del Gubbio. La squadra di Piero Braglia incappa nel terzo ko di fila. Zero punti raccolti nel girone di ritorno. Ad Alessandria i padroni di casa s'impongono per 2-1. La squadra di Braglia parte bene e dopo 4 minuti potrebbe andare in vantaggio. Sul cross dalla destra la girata di Vazquez finisce di poco sul fondo. Ancora gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la deviazione di Mbakogu viene bloccata da Liverani. La replica dell'Alessandria con il neo acquisto Lamesta che ci prova con un gran mancino dalla distanza che finisce sul fondo. La partita la sbloccano i Grigi al 20'. Nichetti serve una gran palla a Lamesta che di prima intenzione la piazza vicino al palo. Alessandria in vantaggio. Il Gubbio non ci sta e replica con Mbakogu. L'attaccante ospite si vede respingere la conclusione da Liverani in uscita. Buon momento degli ospiti che vanno vicini alla rete al 33'. Tutto nasce da un cross in area. Il controllo impreciso di Vazquez diventa un giocata che alla fine porta alla conclusione di Corsinelli, murato dalla difesa. Padroni di casa avanti 1-0 all'intervallo.

Nella ripresa Bulevardi palla al piede arriva in buona posizione per esplodere un destro che non va lontano dallo specchio di porta. Al 56' episodio da rivedere. Bulevardi per Mbakogu che controlla in corsa spostando la palla. Liverani viene a contatto con il giocatore ospite e finisce a terra, il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vazquez. Conclusione forte, Liverani respinge, sulla ribattuta arriva Bulevardi che pareggia. Il Gubbio ci prova con Rosaia, conclusione di piatto da fuori, la sfera è di poco alta. Risposta Alessandria con Nichetti, il centrocampista con un bel destro, ma non centra lo specchio. I padroni di casa passano al 81' con Martignago. Galeandro anticipa sul cross dalla destra, il tocco diventa buono per il compagno da dentro l'area scarica in porta per il 2-1. Il Gubbio si riversa in attacco alla ricerca del gol del pari e nel recupero ha una buona occasione. Provvidenziale l'intervento di Rota che anticipa Bulevardi, favorendo poi Liverani per bloccare la palla. L'Alessandria vince 2-1, continua il periodo negativo del Gubbio.