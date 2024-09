SERIE C Ancora un pari casalingo per la Torres Debutto da titolare per Nicola Nanni

Al Vanni Sanna si affrontano due squadre in cerca di riscatto. Torres reduce dal pareggio interno con il Milan Futuro, Pineto sconfitto per 3 a 0 sul campo della Ternana. Diverse novità tra i padroni di casa con Goglino e Nicola Nanni a supporto di Fischnaller. Abruzzesi che rispondono con il tridente formato da Bruzzaniti, Chakir e Fabrizi.

Alla prima opportunità, ospiti in vantaggio. Gran destro su punizione di Bruzzaniti che sorprende Zaccagno e firma l'1 a 0 per il Pineto. Conclusione pazzesca, da oltre 30 metri, dell'attaccante biancoazzurro. Il copione si ripete sul finire di tempo. Diagonale del solito Bruzzaniti ma questa volta Zaccagno è attento e respinge.

Secondo tempo ed è tutta un altra Torres. Nanni lavora un bel pallone sull'out di destra e serve Fischnaller, splendido il suggerimento per il piatto destro di Goglino con Tonti bravo e fortunato a salvarsi in angolo. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 58. Scotto appena entrato, in profondità per Fischnaller che inventa un pallonetto millimetrico nell'angolo lontano. Secondo centro in campionato, per l'attaccante rosso-blu.

La reazione del Pineto con la punizione velenosa di Bruzzantini, Zaccagno chiude in angolo. Il finale è tutto di marca rosso-blu. Prima ci prova Guiebre che non inquadra la porta avversaria poi è bravo il portiere Tonti ad opporsi al diagonale di Fischnaller. Torres - Pineto finisce 1 a 1. Sardi sempre imbattuti in campionato mentre per gli abruzzesi, arriva il terzo pareggio stagionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: