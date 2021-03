Ancora una sconfitta per il Ravenna, battuto 3 a 1 sul campo del Gubbio

Padroni di casa reduci da quattro risultati utili consecutivi mentre il Ravenna va alla ricerca di una vittoria che manca dal lontano 20 dicembre. Il Gubbio si presenta con Pasquato a ridosso di Gomez e Pellegrini. Romagnoli in grande emergenza, non c'è ancora Mokulu, in avanti l'inedito tandem formato da Sereni e Franchini. Nonostante le assenze, la gara si mette subito in discesa per il Ravenna. Sereni anticipa Pasquato che tocca il piede dell'attaccante giallorosso. il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore. Dal dischetto, lo stesso Sereni per il vantaggio romagnolo. La reazione del Gubbio non tarda ad arrivare, sul cross di Pasquato, Tonti sbaglia il tempo dell'uscita e Sainz Maza, firma il pareggio.









La squadra di Torrente gioca sulle ali dell'entusiasmo e poco prima della mezz'ora, capovolge il risultato. Sinistro dai 25 metri di Sainz Maza che trova lo spiraglio giusto per infilare il pallone del 2 a 1 e la doppietta personale. Un paio di giri di lancette e Pellegrini mette il sigillo sulla vittoria del Gubbio, sfruttando un clamoroso errore del portiere Tonti. Tre gol in meno di 10 minuti, a confermare la fragilità della squadra di Leonardo Colucci. Nella ripresa succede poco o nulla, fatta eccezzione per un tentativo di Sereni, fuori misura e un diagonale di Esposito appena alto. Il Gubbio ritrova il successo al Barbetti che mancava da circa due mesi mentre la crisi del Ravenna non conosce confini. Quella di Gubbio è la 17esima sconfitta stagionale e domenica al Benelli arriva il Cesena

Palmiro Faetanini