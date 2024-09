Ancora uno stop per il Rimini al Neri

Rimini - Pescara

Succede ancora e con le stesse modalità. Il Rimini gioca, gli altri vincono. Primo tempo dominato dai biancorossi che tengono in mano il pallino del gioco e vanno vicinissimi al gol con Cioffi, il suo colpo di testa attraversa tutto lo specchio prima di essere messo in angolo da un difensore abruzzese. Malagrida, uno dei più brillanti sulla destra, tiro-cross che Plizzari smanaccia in angolo. I biancorossi non pungono e alla distanza emerge il Pescara. Spunto di Tonin con sinistro indirizzato sul primo palo che termina fuori non di molto . Insiste la squadra di Baldini e il Rimini si salva grazie ad una chiusura con tempi perfetti di Semeraro su Meazzi.

È lo stesso Meazzi che va a battere un corner preciso, si alza Ferraris che la gira sul secondo palo senza trovare la porta. I due entrati nella ripresa hanno cambiato l'incontro. Il gol arriva a 5 dal 90esimo. Da rimessa in gioco in quattro non riescono a chiudere su Cangiano che crossa indisturbato per Ferraris altrettanto solo e l'attaccante non sbaglia. Davvero infelice il piazzamento della difesa di Buscè nell'occasione e il Pescara strappa i tre punti. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Pescara batte Rimini 1-0.