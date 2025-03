EUROPA LEAGUE Andata Ottavi Europa League; Roma e Lazio rotta verso Bilbao Le due squadre della capitale impegnate negli ottavi di Europa League. La Roma ospita il Bilbao, la Lazio in Repubblica Ceca con Viktoria Plzen

In Liga dietro alle solite tre, Barcellona, Atletico e Real Madrid c'è proprio il Bilbao, e già questo è un dato più che sufficiente per far alzare i toni agonistici di una Roma che, sembra, raggiungere lo stato di grazia proprio in questo periodo: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque di campionato a conferma dell'ottimo momento giallorosso. C'è un ingrediente in più per gli spagnoli per puntare ad arrivare fino in fondo: la finale di Europa League si giocherà proprio all'Estadio De San Mames di Bilbao il 21 maggio. Per la Lazio sulla rotta verso il Bilbao c'è la trappola Viktoria Plezn. La squadra della Repubblica Ceca non può rappresentare un ostacolo insormontabile per i biancocelesti di Baroni. Niente e nessuno a livello europeo si può o si deve sottovalutare, ma la Lazio è chiamata a far valere la superiore e netta dimensione europea.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: