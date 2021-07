Andrea Adamoli approda al Cesena

Il Cesena FC ha definito con l’Empoli Football Club il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del calciatore Andrea Adamoli. Laterale sinistro di difesa, nato a Lecco il 26 febbraio 2001, Adamoli è cresciuto calcisticamente tra Juventus, Genoa ed Empoli, raggiungendo l’Under 17 con i bianconeri e disputando un campionato Primavera con gli altri due club. Nella scorsa stagione ha fatto esordio tra i professionisti, vestendo la maglia della Lucchese in Serie C: per lui 29 presenze e un gol.