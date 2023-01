SERIE A Andrea Agnelli ai saluti, riparte da zero. Comincia la nuova era Juventus L'ex Presidente ha parlato per circa 15 minuti durante l'assemblea degli azionisti. Si chiude un capitolo di storia lungo 13 anni. Agnelli lascia anche tutte le società quotate di famiglia

Ultima assemblea presieduta dall'ormai ex Presidente della Juventus Andrea Agnelli. Prima di cominciare i lavori, Agnelli ha chiesto ai presenti un minuto di silenzio per ricordare due capitani della Juventus Gianluca Vialli ed Ernesto Castaso. Non ha voluto essere il primo a congedarsi, ma ha chiesto al Vice Presidente Pavel Nedved di anticiparlo. Poi l'annuncio: "Faccio un passo indietro, lascerò il consiglio di tutte le società quotate. E' una mia decisione personale, che ho preso d'accordo con John Elkhan, con cui il rapporto rimane strettissimo, E' la mia volontà di affrontare il futuro come una pagina bianca". L'assemblea degli azionisti della Juventus ha dato il via libera al nuovo cda della società. I consiglieri saranno cinque e resteranno in carica per tre esercizi fino all'assemblea che approverà il bilancio al 2025. Del nuovo consiglio fanno parte - su indicazione di Exor, la holding che controlla la società bianconera - Gianluca Ferrero, indicato come presidente, Maurizio Scanavino, attuale direttore generale che assumerà la carica di amministratore delegato, Laura Cappiello, Diego Pistone e Fioranna Vittoria Negri. Resta unico referente per la parte sportivo il tecnico Massimiliano Allegri.

