CHAMPIONS Andrea Pirlo: "Non cambio filosofia, continueremo a giocare dal basso"

Una brutta Juventus perde 2-1 sul campo del Porto. Bianconeri distratti in occasione delle due reti in apertura dei due tempi, ma Andrea Pirlo non cambia la sua filosofia di gioco.

