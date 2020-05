Andrea Tentoni: "Gigi Simoni è stata la persona più importante della mia carriera" In esclusiva a San Marino RTV, l'ex attaccante della Cremonese ricorda il tecnico che lo ha lanciato e con cui vinse la Coppa Anglo-Italiana a Wembley nella stagione 1992-1993, battendo 3-1 il Derby County.

Andrea Tentoni - legato a San Marino per il suo passato nel calcio femminile - è stato l'attaccante di quella Cremonese che vinse la Coppa Anglo-Italiana a Wembley nella stagione 1992-1993, battendo per 3-1 il Derby County e segnando la terza e decisiva rete. In panchina per i grigiorossi c'era Gigi Simoni, il tecnico scomparso quest'oggi all'età di 81 anni, e che Tentoni ricorda come "la persona più importante della sua carriera".

"E' stato lui che mi ha voluto a Cremona, a Gigi Simoni devo tutta la mia carriera" - ha detto l'attaccante nato a Rimini - "una persona speciale, come un padre per tutti i giocatori che lo hanno conosciuto".

