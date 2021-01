Intervista a Massimo Andreatini

Ospite della trasmissione C Piace, il direttore sportivo della Fermana Massimo Andreatini ha parlato della possibilità di entrare, un giorno, nella dirigenza del Rimini: "Ci ero arrivato molto vicino un anno e mezzo fa, poi abbiamo preso strade diverse . Mi è dispiaciuto perché un giorno mi piacerebbe lavorare in zona e, soprattutto, in una piazza importante come Rimini: speriamo che in un futuro prossimo questa cosa si realizzi".