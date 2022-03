SERIE A Andreazzoli: "Per fare risultato con il Milan dobbiamo fare il massimo"

Questa sera l'Empoli di Andreazzoli sarà impegnato in casa del Milan, una partita difficile, per la quale ci vuole il migliore Empoli per poter fare risultato.

Nel video le sue dichiarazioni

