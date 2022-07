CONFERENZA STAMPA Angel Di Maria: "Non vedo l'ora di vincere tutto con la Juve". Zeki Celik alla Roma: "Voglio migliorare anche in attacco per aiutare la squadra" L'entusiasmo di Angel di Maria per il nuovo ingaggio alla Juve. La Roma presenta il suo nuov difensore Celik

Le prime parole di Angel di Marìa alla Juve. L'entusiasmo e la calorosa accoglienza ricevuta fanno crescere la voglia di vincere tutto da parte del giocatore argentino. La Roma presenta invece il suo nuovo difensore Zeki Celic, che dice di "voler migliorare non solo in difesa m anche in attacco per dare una mano alla squadra".

