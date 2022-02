SERIE C Angeli: “Mi interessa solo la salvezza dell'Imolese. Al futuro ci penseremo” Il Difensore centrale dell'Imolese Matteo Angeli classe 2002 ospite di Cpiace, osservato speciale di diversi club di A e B

Scuola Milan, negli allievi ha giocato insieme a Daniel, figlio di Paolo Maldini. Classe 2002 difensore centrale con il vizio del goal. Già 5 realizzati in questo campionato con la maglia dell'Imolese. E' senza dubbio Matteo Angeli il gioiello di questa Imolese. Osservatori spesso al Galli per vedere all'opera questo ragazzo di 20 anni che si sta esprimendo in questa stagione luci ed ombre per i rossoblù. E' sempre stato la salvezza l'obiettivo dell'Imolese e lo era anche quando la squadra era riuscita a salire fino al quinto posto in classifica, figuriamoci ora dopo aver collezionato due sconfitte consecutive con diretti concorrenti come Viterbese e Pontedera. Classifica molto corta con 7 squadre in 6 punti e tra queste c'è anche la formazione di Fontana che avrebbe bisogno, in questo momento più che mai, di una difesa riportata qualche metro più vicina alla propria area di rigore, e non così alta per essere presa d'infilata come accaduto più volte a Pontedera.

