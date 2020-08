EUROPA LEAGUE Annullata per Covid la sfida tra Lincoln e Pristina Alcuni giocatori kosovari sono risultati positivi

La partita tra il Lincoln Red, squadra di Gibilterra e il Pristina è stata annullata a causa di alcuni casi di Covid 19 nei giocatori kosovari. L'incontro valido per il turno preliminare di Europa League era in programma alle 18, al Victoria Stadium di Gibilterra. La decisione di annullare la partita è stata presa direttamente dalla UEFA che come nel recente caso del Drita in Champions League, molto probabilmente eliminerà anche il Pristina.



